Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Kontrolle über Motorrad verloren: Mann aus Krefeld kollidiert mit Straßenbaum und verletzt sich schwer

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Sonntag (28. Juni 2026) kam es gegen 13:38 Uhr an der Straße Achterhoek (L362) in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Krefeld befuhr mit einem Motorrad die L362 aus Fahrtrichtung Winnekendonk kommend. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann im Bereich einer Kurve nach rechts von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Durch die Kollision zog sich der Krefelder schwere Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidium Recklinghausen eingesetzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell