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Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Beim Wiedereinscheren mit Sattelzugmaschine zusammengestoßen

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 9.6.2026, gegen 11.00 Uhr kam es auf der L 547 im Bereich Ahlen zu einem Verkehrsunfall, bei dem einer der Beteiligten sich grob verkehrswidrig verhielt. Der 28-jährige Dolberger befuhr mit seinem Pkw die Dolberger Straße in Richtung Dolberg. Vor ihm befand sich ein Sattelzug, den ein 64-jähriger Dortmunder steuerte. Der 28-Jährige scherte aus und überholte trotz Gegenverkehrs mit seinem Auto den Lkw. Sowohl der Dortmunder als auch der Fahrer des entgegenkommenden Pkws bremsten ab, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Als der 28-Jährige vor dem Sattelzug einscherte, stieß er mit diesem zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Auto des Dolbergers in den Graben. Aufgrund des rücksichtlosen Verhaltens stellten Polizisten den Führerschein des 28-Jährigen sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 37.500 Euro. Das beschädigte Auto wurde abgeschleppt.

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Telefon: 02581/600-230
Fax: 02581/600-129
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Tel.: 02581/600-230
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Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell

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