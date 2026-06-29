Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Diebstahl: Wer kennt die Tatverdächtige?

Emmerich (ots)

Am Donnerstag (9. April 2026) kam es gegen 14:40 Uhr in einem Ladenlokal an der Kaßstraße in Emmerich zu einem versuchten Diebstahl. Eine bislang unbekannte Tatverdächtigte versuchte mehrere Parfüms, mit einem mittleren dreistelligen Gesamtwert, zu entwenden. Nachdem die Tatverdächtige die Parfüms in eine mitgeführte Tasche gesteckt hatte, wurde die Frau von einer Mitarbeiterin angesprochen. Daraufhin warf die Frau die Tasche weg und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Die Tatverdächtige wurde durch eine Videokamera bei der Tatausführung videografiert. Im Rahmen der Ermittlungen fragt die Polizei nun: Wer kennt die Tatverdächtige oder kann Angaben zu Ihr machen?

Mehrere Bilder der Tatverdächtigen sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/208144

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (pp)

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