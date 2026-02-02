Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Bad Dürkheim (ots)

Am Montag, 02.02.2026 gegen 16:45 Uhr kam es auf der Bundestraße 37 bei Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 61-jähriger Fahrer eines Audi Q5 befuhr nach ersten Ermittlungen zufolge die BAB 650 aus Richtung Ludwigshafen/Rhein kommend in Fahrtrichtung Bad Dürkheim. Laut eines Zeugen befuhr der Mann mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit dann weiter die Bundestraße 37, überholte dort einen Pkw und fuhr anschließend ungebremst auf den BMW eines 42-jährigen auf, der ebenfalls die B37 in Richtung Bad Dürkheim befuhr. Durch den Anstoß wurde der 42-jährige mit seinem Pkw nach links ins Feld katapultiert. Er und seine 10-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und wurden in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Fahrer des Audis blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird auf ca. 35.000EUR geschätzt. Die Fahrbahn war zunächst einseitig gesperrt, später dann für den Zeitraum der Fahrzeugbergung in beide Richtungen bis 19:00 Uhr. Unterstützt wurde die Polizei Bad Dürkheim durch die Polizeiautobahnstation Ruchheim und die Feuerwehr Bad Dürkheim.

Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Dürkheim unter der Tel: 06322-9630 oder E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell