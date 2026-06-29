Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfallflucht: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Kleve (ots)

Am Freitag (26. Juni 2026) kam es zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr an der Siegertstraße in Kleve zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein abgestellter weißer Ford Transit beschädigt. Das Fahrzeug war am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Hoffmannallee abgestellt gewesen. Nachdem der Sachschaden bekannt geworden war, informierte die 71-jährige Nutzerin des Fahrzeugs die Polizei.

Zeugen melden sich bitte unter 02821 5040 bei der Polizei Kleve. (pp)

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