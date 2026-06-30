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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Kollision im Begegnungsverkehr: Unfallbeteiligter entfernt sich

Weeze (ots)

Am Montag (29. Juni 2026) kam es gegen 17:30 Uhr an der L77 in Weeze zu einem Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Uedem befuhr mit einem Fahrrad den parallel verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Uedem. Dabei kam dem Uedemer aus entgegenkommender Fahrtrichtung ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem Fatbike entgegen. Nach Angaben des 29-Jährigen kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden, wodurch er stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der andere Unfallbeteiligte entfernte sich von der Örtlichkeit und konnte im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 18 bis 19 Jahre alt
   - schwarzer Helm
   - weißes T-Shirt
   - schwarze Hose
   - schwarzes Fatbike mit weißer Schrift an den Seiten der Reifen

Die Polizei Geldern ermittelt im beschriebenen Sachverhalt und nimmt Zeugenhinweise unter 02831 1250 entgegen. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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