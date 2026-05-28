Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei nimmt per Haftbefehl gesuchten Mann fest
Nürnberg (ots)
Augsburg - Bundespolizisten haben am Dienstag (26. Mai) einen 36-Jährigen am Augsburger Hauptbahnhof festgenommen. Gegen ihn hatte ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorgelegen - nun sitzt er in Untersuchungshaft.
Gegen 13Uhr kontrollierten Bundespolizisten am Augsburger Hauptbahnhof einen 36-jährigen Polen. Die Überprüfung seiner Daten ergab: Die Staatsanwaltschaft Augsburg hatte einen Untersuchungshaftbefehl wegen Diebstahls gegen ihn erlassen. Die Beamten nahmen ihn fest und brachten ihn zur Dienststelle. Ein Richter am Amtsgericht Augsburg bestätigte die Untersuchungshaft. Der 36-Jährige wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt Gablingen eingeliefert. Der Mann ist der Polizei bereits wegen räuberischen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung bekannt.
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