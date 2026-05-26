Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Ereignisreiches Pfingstwochenende für die Bundespolizeiinspektion Freilassing

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Freilassing (ots)

Am vergangenen Pfingstwochenende (22. bis 25. Mai) hatte die Bundespolizeiinspektion Freilassing zahlreiche Einsätze zu bewältigen. Bei Grenzkontrollen konnten diverse Straftaten festgestellt sowie mehrere Haftbefehle vollstreckt werden.

Am Samstag, den 23. Mai 2026, kontrollierten Bundespolizisten einen 33-jährigen polnischen Staatsangehörigen als Reisenden in einem grenzüberschreitenden Einreisezug auf Höhe des Bahnhofs Traunstein. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Untersuchungshaftbefehl sowie eine Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaft Kempten im Allgäu vorlagen. Der Mann zeigte sich jedoch mit den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen nicht einverstanden. Beim Versuch, ihn zur Dienststelle zu verbringen, leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten. Da er zudem kein gültiges Zugticket vorweisen konnte, muss er sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidung sowie Erschleichens von Leistungen verantworten. Nach der Vorführung beim Richter wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ein paar Stunden später kontrollierten Beamte am Grenzübergang Schwarzbach auf der A 8 in Bad Reichenhall einen 59-jährigen kroatischen Staatsangehörigen als Fahrer eines PKW. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass der vorgelegte Führerschein gefälscht war. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Zudem ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest, dass er alkoholisiert war. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Urkundenfälschung, Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

Gegen einen 16-jährigen Österreicher wird wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Der Jugendliche wurde am Samstagnachmittag am Grenzübergang Hammerau kontrolliert. Dabei fanden Freilassinger Bundespolizisten einen Schlagring in seiner Hosentasche auf.

Am Sonntag leiteten die Freilassinger Bundespolizisten zudem ein Ermittlungsverfahren gegen einen 58-jährigen rumänischen Staatsangehörigen ein. Der Mann wurde als Fahrer eines PKW am Grenzübergang Schwarzbach auf der A 8 kontrolliert. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten ein verbotenes Springmesser auf. Darüber hinaus konnte festgestellt werden, dass der nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Insgesamt kann die Bundespolizeiinspektion Freilassing auf ein ereignisreiches Pfingstwochenende zurückblicken: mehr als 30 unerlaubte Einreisen, diverse Waffen-, Urkunden-, und Straßenverkehrsdelikte sowie neun Haftbefehle mit einbehaltenen Geldstrafen in Höhe von rund 9.500 EUR.

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