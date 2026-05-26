Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Auseinandersetzung zwischen Fußballfans // Flaschenwurf am Hauptbahnhof München

Bild-Infos

Download

München (ots)

Am Samstagabend (23. Mai) kam es am Hauptbahnhof München zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Anhängern zweier Münchner Fußballvereine. Dabei erlitt ein Fan durch einen Flaschenwurf leichte Verletzungen. Gegen 23:30 Uhr informierte eine Zeugin eine Streife der Bundespolizei über eine körperliche Auseinandersetzung am nördlichen Ausgang des Hauptbahnhofs. Ersten Ermittlungen zufolge gerieten ein 31-jähriger Anhänger des TSV 1860 München und ein 33-jähriger Fan des FC Bayern München zunächst verbal aneinander. Ein 48-jähriger Begleiter des 33-jährigen Deutschen soll im weiteren Verlauf Wasser auf den 31-Jährigen - ebenfalls Deutscher - gespritzt haben. Daraufhin soll der 31-Jährige eine leere Glasflasche in Richtung seines 33-jährigen Kontrahenten geworfen haben. Der konnte den Wurf abwehren, wobei er leichte Verletzungen an der Hand erlitt. Die Beteiligten konnten durch Einsatzkräfte der Bundes- und Landespolizei gestellt und einer Identitätsfeststellung unterzogen werden. Freiwillig durchgeführte Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,36 Promille beim 31-Jährigen und 2,17 Promille beim 33-Jährigen. Der 48-Jährige wies einen Wert von 2,20 Promille auf. Der Leichtverletzte benötigte keine medizinische Versorgung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die Deutschen die Dienststelle freien Fußes wieder verlassen. Gegen den 31-Jährigen hat die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell