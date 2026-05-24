PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld +++ Diebe scheitern an Zigarettenautomaten

Hofheim (ots)

1.Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld, Hofheim-Wallau, Samstag, 23.05.2026

(dg) Am Samstag kam es in Hofheim zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte aus, täuschten eine Gefahrenlage vor und überzeugten so eine Frau aus Hofheim-Wallau davon, Bargeld auszuhändigen. Die Übergabe fand am 23.05.2026 gegen 16:30 Uhr in Höhe des Sportplatzes in der Zeilsheimer Straße in Hofheim statt. Der Abholer wird als ca. 180 cm groß, ca. 30 Jahre alt, von sportlicher Statur und mit kurzen, braunen Haaren beschrieben. Er war bekleidet mit einem hellen Rollkragenpullover und einer blauen Jeans. Er hatte ein südländisches Erscheinungsbild und sprach akzentfreies Deutsch. Wer kann Hinweise zum Abholer geben oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wenden Sie sich bitte an die Polizei in Hofheim unter der (06192) 2079-0.

Die Maschen der Betrüger sind vielfältig, das Ergebnis jedoch immer das gleiche: Das Vermögen der Angerufenen ist in Gefahr und die Polizei müsse dies nun sichern! Grundsätzlich gilt: Die Polizei wird niemals Wertsachen bei Ihnen abholen oder sichern wollen! Auch keine Staatsanwaltschaft oder eine andere "Behörde" wird dies tun. Bei solchen Telefonaten einfach aufzulegen ist nicht etwa unhöflich, sondern meist die einzige Möglichkeit, um die Täter los zu werden. Die Betrüger erreichen mittels geschickter Gesprächsführung, dass die Angerufenen ihr gesamtes Bargeld oder hochwertige Wertgegenstände an einem Ort deponieren oder an Unbekannte übergeben oder überweisen. Daher der dringende Appell: Sollten Sie solche Anrufe erhalten, legen Sie sofort den Hörer auf. Weiterführende Informationen finden sie unter www.polizei-beratung.de.

2.Diebe scheitern an Zigarettenautomaten, Eschborn, Langer Weg, Samstag, 23.05.2026

(dg)Unbekannte versuchten einen Zigarettenautomaten in Eschborn-Niederhöchstadt zu sprengen. Die Täter führten einen Gegenstand in den Automaten ein, der sodann eine Sprengung verursachte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR am Automaten. Dieser ließ sich jedoch nicht öffnen, sodass die Täter im Anschluss ohne Beute flüchteten. Die Polizei in Eschborn bittet um Hinweise zu den Tätern oder der Tat unter der Telefonnummer (06196) 9695-0

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