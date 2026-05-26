Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: International gesuchter Straftäter am Flughafen München festgenommen
Flughafen München (ots)
Am Samstag (24. Mai) hat die Bundespolizei am Flughafen München einen international gesuchten Straftäter festgenommen. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 31-jährigen Schweizer, gegen den ein internationaler Haftbefehl der Schweizer Behörden vorlag.
Der Mann war in der Schweiz unter anderem wegen mehrfacher Vergewaltigung, Drogendelikten sowie schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Jahren verurteilt worden.
Der 31-Jährige reiste aus Thailand über Bahrain und Abu Dhabi nach München ein. Aufgrund von Erkenntnissen aus der sogenannten PDD (Passenger Data Database / Passagierdatenübermittlung) hatten die Beamten bereits Kenntnis über die geplante Einreise des Gesuchten. Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen den Mann daher unmittelbar nach der Landung noch am Flugzeug fest.
Nach der Festnahme wurde der Schweizer dem Amtsgericht Landshut vorgeführt. Anschließend wurde er in die Justizvollzugsanstalt Landshut eingeliefert. Er befindet sich nun in Auslieferungshaft, die durch die Generalstaatsanwaltschaft München betrieben wird, und wartet auf seine Überstellung in die Schweiz.
Rückfragen bitte an:
Stefan Bayer
Bundespolizei Flughafen München
Nordallee 2 - 85356 München-Flughafen
Telefon: 089/97307-9020
E-Mail: bpol.muc.stsoea@polizei.bund.de
Die Bundespolizei am Flughafen München ist mit ihren gut 1.600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die zweitgrößte
Flughafendienststelle der Bundespolizei in Deutschland. Ihre
polizeilichen Aufgaben umfassen insbesondere den grenzpolizeilichen
Schutz des Bundesgebietes und die Bekämpfung der
grenzüberschreitenden Kriminalität, die Gefahrenabwehr im Bereich der
Bahnanlagen des Bundes und die Sicherheit der Bahnreisenden, sowie
Luftsicherheitsaufgaben zum Schutz vor Angriffen auf die Sicherheit
des zivilen Luftverkehrs. Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de oder unter oben genannter Kontaktadresse.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell