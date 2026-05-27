Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Mann greift Frau in Zug ans Gesäß - Bundespolizei ermittelt wegen sexueller Belästigung
Nürnberg (ots)
München/Ingolstadt - Am Dienstagmittag begrapschte ein 46-jähriger Mann eine Frau beim Einsteigen am Münchner Hauptbahnhof. Er wird angezeigt.
Am Dienstag (26. Mai) bestieg eine 33-jährige Bosnierin am Münchner Hauptbahnhof den Regionalexpress 16 in Richtung Ingolstadt. Beim Einsteigen griff ihr ein 46-jähriger Ukrainer von hinten mit der rechten Hand ans Gesäß.. Die Frau verständigte daraufhin über den Notruf die Polizei. Als der Zug gegen 13:15 Uhr am Ingolstädter Hauptbahnhof hielt, nahmen Bundespolizisten den Mann in Empfang und brachten ihn zur Dienststelle. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden er wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg ermittelt gegen den 46-jährigen ukrainischen Staatsangehörigen wegen sexueller Belästigung. Die 33-jährige Bosnierin erstattete Anzeige. Der Ukrainer ist bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten.
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