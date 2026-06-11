Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Jugendliche bei Verkehrsunfall mit E-Scooter verletzt

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 10:20 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Oldendorf mit seinem Smart die Freiburger Straße in Richtung Hansestraße. Er befand sich mit seinem Pkw bereits auf dem dortigen Fußgängerüberweg, als ein E-Scooter in seine rechte Fahrzeugseite prallte.

Der 15-jährige Stader am Lenker des E-Scooters war ebenfalls in Richtung Hansestraße unterwegs, als er plötzlich und ohne abzubremsen nach links abbog, um die Freiburger Straße zu überqueren. Der Unfallverursacher war nicht allein auf dem Roller unterwegs, denn hinter ihm stand eine ebenfalls 15-jährige Staderin. Beide Jugendlichen verletzten sich bei dem Zusammenstoß und wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Während der Junge das Stader Elbe Klinikum nach einer ambulanten Behandlung am selben Tag wieder verlassen konnte, musste das Mädchen für eine Nacht stationär im Krankenhaus verbleiben. Den entstandenen Sachschaden an dem Pkw und dem E-Scooter schätzt die Polizei auf rund 4.300 Euro.

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