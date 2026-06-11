Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Unsichere Fahrweise überführt betrunkenen E-Scooter-Fahrer

Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 20:40 Uhr bemerkte eine Stader Funkstreifenbesatzung im Obstmarschenweg einen Mann auf einem E-Scooter, der beim Anhalten erst einmal einen deutlichen Ausfallschritt machen musste, um das Gleichgewicht zu halten. Anschließend nahm er mit erheblich verwaschener Aussprache ein Gespräch mit einem Bekannten auf.

Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle des Fahrers. Mit den Beobachtungen und dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt konfrontiert, räumte der Mann den Konsum mehrerer alkoholischer Getränke ein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille.

Ein Arzt entnahm dem 51-jährigen Stader im Elbe Klinikum schließlich eine Blutprobe. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, zudem ergeht ein entsprechender Bericht an die zuständige Führerscheinstelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell