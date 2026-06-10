Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Fußgängerin nach Zusammenstoß mit E-Scooter schwer verletzt

Stade (ots)

Eine 82-jährige Buxtehuderin wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lange Straße / Hafenbrücke schwer verletzt.

Ein 14-jähriger Buxtehuder war mit seinem E-Scooter entlang der Hansestraße gefahren, hatte nach eigenen Angaben bei roter Fußgängerampel die Lange Straße überquert und anschließend auf dem Gehweg die Seniorin touchiert. Die Frau wartete dort als Fußgängerin an der Ampel, um die Straße Hafenbrücke in Richtung Harburger Straße zu überqueren. Die 82-Jährige stürzte durch den Zusammenstoß und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Sie wurde vom Rettungsdienst in das EKB gebracht.

Der Jugendliche gab bei der Unfallaufnahme an, dass er nicht mehr rechtzeitig habe bremsen können, weil er während der Fahrt ein Smartphone in der Hand hielt. Gegen den 14-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

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