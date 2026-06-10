Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Drochtersen: Parkscheinautomat am Außendeich schwer beschädigt - Polizei sucht Zeugen

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Stade (ots)

Am Außendeich in Drochtersen (Elbstraße 1) haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch einen Parkscheinautomaten attackiert. Der oder die Täter versuchten, das Gerät mit roher Gewalt aus seiner Verankerung herauszureißen, wodurch der Automat schwer beschädigt wurde.

Der Akku des Geräts wurde entwendet, konnte jedoch im Laufe des Mittwochs in der näheren Umgebung wieder aufgefunden werden. An das Bargeld im Inneren gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Die Polizei Drochtersen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 04143/912340 zu melden.

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