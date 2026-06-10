Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Kutenholz: Betrunkener Autofahrer bedrohte Polizisten

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 21:45 Uhr wurde der Polizei in Kutenholz ein VW Touareg gemeldet, der einen Zaun touchiert hatte und dann stehen geblieben war. Es ergab sich der Verdacht, dass der Unfallfahrer betrunken sein könnte.

Hinter dem Steuer des VW trafen die Beamten einen 63-jährigen Kutenholzer an, der Mann schlief. Die Beamten nahmen deutlichen Alkoholgeruch aus dem Fahrzeug wahr. Der Mann wurde wach und die Polizisten erläuterten ihm den Grund ihres Erscheinens. Der Mann stritt Alkoholkonsum ab und war auch mit einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht einverstanden. Seine Reaktionen waren deutlich verlangsamt, für die Beamten drängte sich zunehmend der Eindruck einer nicht unerheblichen Alkoholisierung auf.

Dem 63-Jährigen wurde eröffnet, dass ihm wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt eine Blutprobe entnommen werden soll. Der 63-Jährige wurde verbal aggressiv und zeigte sich unkooperativ. Er bedrohte einen der Polizisten. Erst nach der Androhung unmittelbaren Zwangs begab sich der Autofahrer widerwillig zum Streifenwagen. Im Streifenwagen räumte er dann doch den Konsum von Alkohol ein, seine Fahrt bestritt er jedoch. Er erklärte unterschiedliche offenkundige Unwahrheiten, die seine alkoholisierte Anwesenheit hinter dem Steuer erklären sollten. Da der Mann dann auch im EKS ankündigte, sich gegen eine Blutprobenentnahme zur Wehr zu setzen, wurde eine zweite Funkstreife hinzugezogen. Letztlich konnten dem Kutenholzer auch ohne die Anwendung von Zwang zwei Blutproben entnommen werden. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Autoschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Im Pkw wurden mehrere leere Dosen alkoholhaltiger Getränke gefunden und für das Verfahren dokumentiert.

Den Mann erwarten zwei Ermittlungsverfahren, eines wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und eines wegen Bedrohung zum Nachteil eines Polizisten.

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