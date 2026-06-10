Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Dudenbüttel: Auffahrunfall mit vier Pkw sorgt für Vollsperrung auf der B73 - zwei Leichtverletzte

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Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 05:36 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf die B73 zwischen Dudenbüttel und Stade alarmiert. Vor der Einmündung zur Hauptstraße hatte sich zuvor verkehrsbedingt ein Stau gebildet. Ein 55-jähriger Mann aus Hemmoor übersah das Stauende und fuhr mit seinem Citroen C3 auf den Ford Galaxy eines 56-jährigen Mannes aus Hollnseth auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den Volvo XC60 eines 55-jährigen Mannes aus Hemmoor aufgeschoben, der Volvo wiederum auf den VW ID.4 eines 42-jährigen Mannes aus Wingst.

Die Mitfahrer im Citroen und im Ford, ein 26-jähriger Mann aus Hemmoor und ein 58-jähriger Mann aus Hollnseth, erlitten jeweils leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt, verzichteten jedoch auf eine Fahrt ins Krankenhaus. Der Citroen und der Ford waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr stellte den Brandschutz sicher, kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe und unterstützte die Rettungsarbeiten. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme musste die B73 zeitweise voll gesperrt werden. Um kurz nach 07:00 Uhr war die Fahrbahn wieder komplett geräumt.

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