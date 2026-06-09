Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehude: Vorfahrtsverstoß führt zu Kollision im Einmündungsbereich - Harburger Straße zeitweise voll gesperrt

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Stade (ots)

Am Dienstag gegen 13:10 Uhr befuhr ein 66-jähriger Buxtehuder mit seinem VW Touran die Straße Hinter der Linah und beabsichtigte, in die Harburger Straße einzubiegen. Dabei übersah er den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Mercedes SLK 200 einer ebenfalls 66-jährigen Buxtehuderin.

Durch den Zusammenstoß wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin des Mercedes kam mit dem Schrecken davon. Beide Autos waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die hinzualarmierte Feuerwehr unterstützte die Rettungsmaßnahmen und streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die Harburger Straße zeitweise voll gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam.

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