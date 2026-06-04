Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Löschung der Öffentlichkeitsfahnung nach vermisstem 19-Jährigen aus Wismar

Wismar (ots)

Der Aufenthaltsort des seit dem 02. Juni 2026 vermissten 19-Jährigen aus Wismar konnte ermittelt werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurückgenommen.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege für die Unterstützung bei der Suche und bittet um Löschung der im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsfahndung gespeicherten oder veröffentlichten personenbezogenen Daten einschließlich des Lichtbildes.

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