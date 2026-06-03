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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 40-Jähriger leistet Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in Schwerin

Schwerin (ots)

Gegen 17:30 Uhr kam es am Mittwochnachmittag auf dem Schweriner Grunthalplatz zu einem Polizeieinsatz bei dem der 40-jährige deutsche Störer Widerstand gegen die eingesetzten Polizisten leistete. Ein Hinweisgeber meldete zuvor eine randalierende männliche Person auf dem Bahnhofsvorplatz. Bereits beim Eintreffen der ersten Funkwagenbesatzung reagierte der 40-Jährige aggressiv und beleidigend auf die Polizisten. Zunächst galt es die Identität des Störers festzustellen. Dieser Maßnahme widersetzte sich der Störer und verhielt sich weiter aggressiv und beleidigend, musste im weiteren Verlauf zu Boden gebracht und gefesselt werden. Aber auch hier leistete der Mann weiter erheblichen Widerstand und trat zudem immer wieder in Richtung der Polizisten. Im weiteren Verlauf erfolgte die Gewahrsamnahme des Mannes. Dieser war augenscheinlich alkoholisiert, verweigerte jedoch die Durchführung eines Atemalkoholtests. Es wurde ein Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie der Beleidigung eingeleitet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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