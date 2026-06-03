Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sattelzugkombination auf der BAB 14 bei Plate verunglückt

Plate (ots)

Gegen 15:20 Uhr kam es heute auf der BAB 14, etwa einen Kilometer vor der Raststätte "Plater Berg", in Fahrtrichtung Dresden zu einem Verkehrsunfall einer Sattelzugkombination. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 51-jähirge Fahrer der Sattelzugkombination die BAB 14 in Fahrtrichtung Dresden. Aufgrund des Blendens der Sonne kam dieser etwa einen Kilometer vor der Raststätte "Plater Berg" mit seiner Sattelzugkombination nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Leitpfosten und Verkehrszeichen. In der Folge kam das Fahrzeuggespann im Graben zum Stehen und konnte sich nicht eigenständig wieder befreien. Zur Bergung kam ein Abschleppdienst zum Einsatz. Für die Durchführung der Maßnahmen an der Unfallstelle musste die BAB 14 ab der Anschlussstelle Schwerin-Ost in Fahrtrichtung Dresden zunächst bis 16:25 Uhr und zur Bergung erneut von 17:15 Uhr - 18:25 Uhr voll gesperrt werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 51-jährigen Fahrers wurden keine Auffälligkeiten festgestellt. Der Gesamtschaden des Unfalls wird polizeilich auf 15.000 Euro geschätzt.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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