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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Sachbeschädigung an neuer Polizeistation

Schwerin (ots)

Nur fünf Tage nach ihrer offiziellen Eröffnung ist die neue Polizeistation am Marienplatz Ziel einer Sachbeschädigung geworden. Ein bislang unbekannter Täter brachte am Dienstagabend gegen 23 Uhr an einem Fenster ein Graffiti mit Symbolik der linken Szene an.

Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Eine Beseitigung wurde veranlasst.

Die Videoüberwachung am Marienplatz zeichnete die Tat auf. Die Aufnahmen werden nun von den Ermittlern ausgewertet. Zudem ist der polizeiliche Staatsschutz in die Ermittlungen eingebunden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Sophie Pawelke
Telefon: 038208 888-2041
Fax: 038208 888 2006
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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