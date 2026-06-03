Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei sucht nach vermisstem 19-Jährigen aus Wismar

Wismar (ots)

Seit dem Abend des 2. Juni 2026 wird ein 19-Jähriger aus Wismar vermisst.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Daher bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Ein Foto des Vermissten sowie weitere Informationen finden sich unter dem nachfolgenden Link: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=220615&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt das Polizeihauptrevier Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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