Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Diebstahl - Täterfestnahme

Augsburg (ots)

Blindheim - Am Samstag (23.05.2026) verschafften sich ein 24-Jähriger und ein 38-Jähriger Zutritt zu einem Firmengelände in der Petersruhstraße

Gegen 23.00 Uhr verständigte der Firmeneigentümer die Polizei, die mit mehreren Einsatzkräften vor Ort zwei Männer im Alter von 24 und 38 Jahren festnahm. Die Polizei stellte zudem Tatwerkzeug sicher. Der 24-Jährige wurde bei der Festnahme leicht verletzt. An dem Einsatz waren unter anderem eine Drohne, der Polizeihubschrauber und ein Diensthund beteiligt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit noch ermittelt. Ein Beuteschaden ist nicht entstanden.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen dem Versuch des besonders schweren Diebstahls gegen die Männer übernommen. Ob die beiden Tatverdächtigen für weitere gleichgelagerte Fälle verantwortlich sind, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Der 24-Jährige sowie der 38-Jährige besitzen die rumänische Staatsangehörigkeit.

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