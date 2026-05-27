Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand
Augsburg (ots)
Haunstetten - Siebenbrunn - Am Dienstag (26.05.2026) kam es in einer Wohneinrichtung in der Inninger Straße zu einem Brand.
Gegen 23.00 Uhr geriet ein Plastikeimer mit Müll aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr löschte den Brand. Drei Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und mussten medizinisch behandelt werden. Zum jetzigen Stand der Ermittlungen entstand kein Sachschaden an dem Gebäude.
Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
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