Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kriminalpolizei ermittelt nach Handtaschenraub

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (24.05.2026) kam es zu einem Handtaschenraub in der Fuggerstraße.

Gegen 13.00 Uhr waren eine 57-jährige und eine 33-jährige Frau zusammen spazieren. Auf Höhe des Stadtmarkts kam den beiden Frauen ein bislang unbekannter Täter entgegen. Der Täter schubste die 57-Jährige zu Boden und entriss der Frau ihre Handtasche. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung Stadttheater. Er entnahm das Bargeld aus dem Geldbeutel und warf den Rest weg.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die 57-Jährige blieb unverletzt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 170 cm groß, heller Hauttyp, schwarze Bekleidung, evtl. dunkle Handschuhe

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Raubes übernommen und bittet Zeugen, die sich zur Tatzeit an der Tatörtlichkeit befunden haben oder Angaben zum Sachverhalt machen können, sich bei der Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

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