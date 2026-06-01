Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Flasche nach Zugbegleiterin geworfen

Nürtingen (ots)

Gleich mehrere Straftaten beging ein 22-Jähriger am späten Freitagabend (29.05.2029) am Bahnhof Nürtingen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der Verdächtige gegen 23:45 Uhr zunächst mehrere Reisende in einem am Bahnhof Nürtingen stehenden Metropolexpress verbal belästigt haben. Zwei Zugbegleiterinnen im Alter von 30 und 57 Jahren wurden offenbar auf die Situation aufmerksam und sollen den 22-Jährigen von den Reisenden abgehalten haben. Ehe der Verdächtige aus dem Zug ausstieg, soll er die beiden Zugbegleiterinnen mit deutschen Staatsangehörigen beleidigt und bedroht haben. Vom Bahnsteig aus, soll der deutsche Staatsangehörige anschließend eine Bierflasche nach den beiden Frauen geworfen haben. Die Falsche traf jedoch die sich schließende Zugtüre und beschädigte diese.

Durch eintreffende Streifen der Landespolizei konnte der deutsche Staatsangehörige noch am Tatort angetroffen und kontrolliert werden.

Die zuständige Bundespolizei ermittelt nun, unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und der Beleidigung gegen den 22-Jährigen.

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