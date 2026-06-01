Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Maßnahme gestört und Widerstand geleistet

Stuttgart (ots)

In der Nacht von Freitag (29.05.2026) auf Samstag störte ein 29-Jähriger eine Personenkontrolle am Hautbahnhof Stuttgart. Im weiteren Verlauf kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten der Bundespolizei.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge führten Beamte Bundespolizei gegen 23:30 Uhr eine Personenkontrolle bei zwei Männern durch. Im Laufe der Maßnahme näherte sich der bislang unbeteiligte 29-Jährige und unterschritt mehrfach den Sicherheitsabstand zu den Beamten. Nachdem sich der Mann trotz mehrfacher Aufforderungen offenbar nicht entfernen wollte, wurde auch er polizeilich kontrolliert. Als der unkooperative syrische Staatsangehörige nach Ausweisdokumenten durchsucht werden sollte, leistete er körperlichen Widerstand gegen die Polizeibeamten und musste schließlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Zur Durchführung weiterer Maßnahmen wurde der Tatverdächtige zur Dienststelle verbracht.

Was ihn zur Störung der Kontrolle veranlasste ist Gegenstand der, wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleiteten, Ermittlungen.

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