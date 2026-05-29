Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 35 Dosen Alkohol entwendet - 42-Jähriger vorläufig festgenommen

Stuttgart (ots)

Nachdem ein Mann am Donnerstagabend (28.05.2026) am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt mehrere Dosen mit alkoholischen Getränken entwendete, wurde er durch Einsatzkräfte der Bundespolizei vorläufig festgenommen.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der Mann mit polnischer Staatsangehörigkeit gegen 19:20 Uhr in einem Drogeriemarkt im Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt insgesamt 35 Dosen mit alkoholischen Getränken entwendet haben. Hierbei wurde er offenbar durch einen Ladendetektiv beobachtet, welcher die Bundespolizei über den Sachverhalt informierte. Durch die eintreffenden Beamten wurde der wohnsitzlose Mann anschließend kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der Verdächtige bei der Tatausführung zudem eine Schere griffbereit in seinem Rucksack mitführte. Der Mann wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell