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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung von Polizeipräsidium Ulm, Stadt Ulm und Bundespolizei - Sicherheitspartnerschaft für die Innenstadt erweitert

Ulm (ots)

Obwohl sich die Kriminalitätslage auch an den bekannten Treff- und Sammelplätzen der Betäubungsmittel- und Trinkerszene verbessert hat (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/6223785) wird das Polizeipräsidium Ulm in enger Zusammenarbeit mit seinen Sicherheitspartnern, der Stadt Ulm mit dem Kommunalen Ordnungsdienst, der Bundespolizei und der DB-Sicherheit nicht müde, weitere Maßnahmen zur Stärkung des Sicherheitsgefühls zu prüfen und umzusetzen. Oberbürgermeister Martin Ansbacher: "Sicherheit ist die Grundlage für eine attraktive und lebendige Innenstadt. Mit den Sicherheitspartnern stärken wir die Präsenz, Zusammenarbeit und Vernetzung weiter und sorgen dafür, dass sich Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste sicher fühlen können." In den Sommermonaten führt das Polizeipräsidium Ulm, gemeinsam mit den Partnern, wie bereits seit Anfang Mai, gemeinsame Fußstreifen durch. "Flankierend zu den bereits seit längerem stattfindenden Kontrollmaßnahmen, dem Einsatz der Mobilen Wache und der Präventionsstände in der Innenstadt ist diese Maßnahme ein weiterer Baustein damit unsere Bürgerinnen und Bürger sicher sind und sich auch sicher fühlen" sagt Polizeivizepräsident Askin Bingöl. Die bekannten Örtlichkeiten zwischen Bahnhofstraße, Lederhof, Bahnhofsvorplatz und Sedelhöfen, aber auch auf dem Bahnhofsteg und auf den Gleisen, werden nun auch von den Sicherheitspartnern gemeinsam bestreift. Schwerpunkte für diese Fußstreifen sind abends zu den hochfrequentierten Uhrzeiten und an den Wochenenden. "Durch das koordinierte Vorgehen aller Sicherheitspartner lassen sich Synergien optimal nutzen. Insbesondere die gemeinsamen Streifen der Bundes- und Landespolizei im Rahmen der Sicherheitskooperation Baden-Württemberg werden einen effektiven Beitrag zur Gewährleistung der Sicherheit im Hbf Ulm und dessen Umfeld leisten," ergänzt der Leiter der Bundespolizeiinspektion Stuttgart, Polizeioberrat Matthias Kroll.

Polizeipräsidium Ulm

Daniel Frischmann

0731 188 1111

ulm.pressestelle@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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