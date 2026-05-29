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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Mit Pistole bedroht - Bundespolizei sucht Zeugen

Waldenburg (ots)

Am Mittwochabend (27.05.2026) bedrohte ein Unbekannter zwei junge Frauen in einem Regionalzug mit einer Pistole.

Die 15 und 16 Jahre alten Geschädigten nutzten offenbar gegen 20:00 Uhr eine Regionalbahn zwischen den Bahnhöfen Schwäbisch Hall-Hessental und Weinsberg. Mutmaßlich auf Höhe des Bahnhofs Waldenburg wurden die deutschen Staatsangehörigen auf einen Mann aufmerksam, der offenbar im Zug nach Pfandflaschen suchte. Als der Mann schließlich auch den Mülleimer in der Sitzgruppe der Geschädigten durchsuchte, soll er offenbar eine Pistole gezogen und diese auf die jungen Frauen gerichtet haben. Anschließend soll er dieses Verhalten auch bei anderen Reisenden wiederholt haben.

Bei dem Verdächtigen soll es sich laut Zeugenaussagen um einen etwa 55 Jahre alten Mann gehandelt haben. Dieser hatte offenbar lichtes Haar und trug zur Tatzeit eine kurze Hose sowie ein helles T-Shirt. Wo er den Zug verließ, ist derzeit noch unbekannt.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Unbekannten.

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der zuständigen Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020, E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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