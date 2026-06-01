Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Pfefferspray in Zug versprüht

Esslingen am Neckar (ots)

Am Samstagmittag (30.05.2026) versprühte ein Unbekannter in einem Regionalzug mutmaßlich Pfefferspray.

Bisherigen Informationen zufolge nutzte der Verdächtige gegen 16:20 Uhr einen Regionalexpress mit dem Laufweg von Aulendorf in Richtung Stuttgart. Kurz vor dem Halt des Zuges im Bahnhof Esslingen soll der Unbekannte wahllos Pfefferspray im Zug versprüht und anschließend zusammen mit seinen beiden Begleitern geflüchtet sein. Durch das freigesetzte Pfefferspray erlitt eine 26-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit Atemwegereizungen.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um einen etwa 23 Jahre alten Mann mit ostasiatischem Phänotyp gehandelt haben. Dieser hatte offenbar eine kräftige Statur und soll zur Tatzeit mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und sucht nach Zeugen des Sachverhalts. Diese werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

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