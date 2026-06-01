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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zu laut im Zug telefoniert - Bundespolizei sucht Zeugen

Böblingen (ots)

Nachdem ein 18-Jähriger in einem Fernverkehrszug mutmaßlich zu laut telefonierte, kam es am Samstagabend (30.05.2026) zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem weiteren Reisenden.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen soll der 18-Jährige gegen 20:30 Uhr in einem Intercity auf der Fahrt von Böblingen nach Stuttgart so lautstark telefoniert haben, dass sich ein 33-Jähriger hierdurch mutmaßlich gestört fühlte und den Mann aufforderte, leiser zu sein. Daraufhin soll der 18-Jährige mit syrischer Staatsangehörigkeit den 33-Jährigen körperlich angegriffen und ihn zudem getreten haben. Hierbei zog sich der Geschädigte offenbar leichte Verletzungen zu. Zudem soll auch seine Brille zerstört worden sein.

Mitreisende wurden auf die Situation aufmerksam und konnten den 18-Jährigen wohl dazu bewegen, von dem deutschen Staatsangehörigen abzulassen. Durch die alarmierten Einsatzkräfte konnte der Verdächtige angetroffen und kontrolliert werden.

Gegen ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Bundespolizeiinspektion Stuttgart in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0711 55049-1020 oder per E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de)

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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