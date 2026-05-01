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Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Nentershausen (ots)

Am heutigen Freitag, den 01.05.2026 gegen 12:45 Uhr, kam es an der Einmündung L317/L318 zu einem Verkehrsunfall. Ein Kradfahrer befuhr die L 318 in Fahrtrichtung Montabaur und verlor beim Rechtsabbiegen auf die L 317 infolge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Krad. Er kollidierte seitlich mit einem in der Einfahrt stehenden PKW und stürzte. Er verletzte sich am Arm und wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musst abgeschleppt werden, das Motorrad wurde in Eigenregie von der Unfallstelle entfernt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur
PHK Kaiser
Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

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