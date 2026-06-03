Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 30.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der B 105 bei Gressow (LK NWM)

Wismar (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 30.000 Euro entstanden ist und beide unfallbeteiligten Fahrzeuge im Anschluss nicht mehr fahrbereit waren ereignete sich heute gegen 15:30 Uhr auf der B 105 bei Gressow zwischen Wismar und Grevesmühlen. Die 73-jährige Fahrerin eines Kia kam aus Richtung der Ortslage Jamel und wollte geradeaus über die B105 auf die Grevesmühlener Straße fahren. Dabei beachtete sie nicht die auf der B105 aus Richtung Wismar in Richtung Grevesmühlen fahrende und vorfahrtsberechtige 60-jährige Fahrerin eines VW. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die 73-jährige Fahrerin konnte sich nicht eigenständig aus dem Kia befreien. Kameraden der Feuerwehr befreiten diese dann aus dem Pkw. Beide Fahrzeugführerinnen wurden von Rettungswagenbesatzungen mit leichten Verletzungen ins Klinikum nach Wismar und Grevesmühlen gebracht. Zur Durchführung der ersten Maßnahmen an der Unfallstelle musste die B 105 für etwa 20min voll gesperrt werden. Beide Pkw waren im Anschluss nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 17:10 Uhr beendet.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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