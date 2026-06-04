Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizeihubschrauber unterstützte bei Vermisstensuche in Rostock

Rostock (ots)

Am Mittwochabend suchte die Polizei eine vermisste 91-jährige Frau in Rostock. Diese wurde gegen 19:00 Uhr von einer Pflegeeinrichtung in der Rostocker Stadtmitte als vermisst gemeldet. Umgehend begaben sich mehrere Funkwagen in eine Nahbereichsfahndung und ein Fährtenhund wurde angefordert. Weiter wurden auch der ÖPNV, der Taxidienst und der Rettungsdienst über die Vermisstensuche in Kenntnis gesetzt. Da es in unmittelbarer Nähe der Einrichtung größere Frei- und Waldflächen gab sowie die Warnow dort verlief kam der Polizeihubschrauber zum Einsatz. Mit diesem Einsatzmittel konnte die große Fläche zeitnah und genau nach der Vermissten abgesucht werden. Gegen 20:30 Uhr meldete sich die RSAG und teilte mit, dass sich die Vermisste in einer Rostocker Straßenbahn befinde. Eine Funkwagenbesatzung konnte die 91-Jährige wohlbehalten wieder in die Betreuungseinrichtung zurückbringen.

André Falke

Erster Polizeihauptkommissar, Polizeiführer vom Dienst

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