Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: E-Scooter-Fahrer prallt gegen Windschutzscheibe - Unfall geht glimpflich aus

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Stade (ots)

Am Mittwoch gegen 18:20 Uhr befuhr ein 19-jähriger Stader mit einem E-Scooter die Straße Am Hinterdeich in Richtung Gründeicher Straße. Als er diese überqueren wollte, übersah er den vorfahrtberechtigten Opel Astra einer 34-jährigen Staderin, die aus Richtung Jorker Straße kam. Der junge Mann wurde von dem Pkw erfasst und schlug bei dem Zusammenprall mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Er wurde vom Rettungsdienst in das Stader Elbe Klinikum gebracht. Die Verletzungen gingen offenbar noch einmal glimpflich aus: Nach einer Nacht zur Beobachtung konnte der 19-Jährige das Krankenhaus bereits wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

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