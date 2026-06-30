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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Kollision zwischen Pkw und Fahrrad: Mann aus Geldern schwerverletzt

Geldern (ots)

Am Montag (29. Juni 2026) kam es gegen 07:55 Uhr an der Weseler Straße in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Mann aus Frankfurt am Main beabsichtigte mit seinem Pkw (Mercedes Benz) von einem Tankstellengelände in den fließenden Verkehr einzufahren. Dabei übersah der Mann einen Radfahrer, welcher den Radweg der Weseler Straße in Fahrtrichtung Issum befuhr. Durch die Kollision der beiden Verkehrsteilnehmenden zog sich der 21-jährige Radfahrer schwere Verletzungen zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Fahrrad des Mannes aus Geldern entstand Sachschaden. (pp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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