Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Pkw auf Parkplatz beschädigt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Straelen (ots)

Am Montag (29. Juni 2026) kam es zwischen 14:15 Uhr und 14:25 Uhr an der Straße Beginenpad in Straelen zu einer Verkehrsunfallflucht. Die 45-jährige Halterin eines blauen Opel Meriva hatte das Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellt und musste nach Ihrer Rückkehr, Beschädigungen im Bereich der hinteren Tür auf der Fahrerseite feststellen. Die oder der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Zeugen melden sich bitte unter 02831 1250 bei der Polizei Geldern. (pp)

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