Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Zeugen gesucht

Straelen-Louisenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (1. Juli 2026) versucht, in eine Tankstelle an der Louisenburger Straße einzudringen. Offenbar wollten sie die Scheibe zum Verkaufsraum mit einem Feuerlöscher einschlagen. Es gelang ihnen aber nicht, in den Shop einzudringen. Allerdings entstand Sachschaden, welcher durch eine Mitarbeiterin der Tankstelle gegen 03:50 Uhr entdeckt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern 02831 1250. (cs)

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