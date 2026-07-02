Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Auffahrunfall: 67-jähriger Motorradfahrer verletzt sich schwer

Geldern-Kapellen (ots)

Am Mittwoch (1. Juli 2026) kam es gegen 17:15 Uhr an der Straße Zitterhuck in Geldern zu einem Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Mann aus Wesel befuhr mit einem Pkw (VW Golf) die Straße in Fahrtrichtung Issum. In Höhe der Einmündung zur Straße Am Hülshof beabsichtigte der Weseler nach links in diese abzubiegen. Hinter dem Pkw hatte sich ein Motorrad befunden, auf welchem ein 67-jähriger Mann aus Rheurdt am Straßenverkehr teilnahm. Der Mann übersah, dass der vor ihm fahrende Pkw nach links abbiegen wollte und fuhr auf diesen auf. Durch die Kollision verletzt sich der Rheurdter schwer und wurde zur weiteren Behandlung, mit einem Rettungshubschrauber, ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw als auch am Motorrad entstand Sachschaden. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell