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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Verkehrsunfallflucht
Weißer MG in Wohngebiet beschädigt

Wachtendonk (ots)

Zwischen Sonntag, 16:00 Uhr, und Dienstag (30. Juni 2026), 16:30 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer einen weißen MG MG4 beschädigt, der auf der Thomas-Mann-Straße abgestellt war. Es entstand ein Schaden am hinteren rechten Radlauf und der Beifahrertür vorne rechts am Wagen. Der Verursacher setzte seinen Weg jedoch fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, wenden sich bitte an die Polizei Geldern unter 02831 1250. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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