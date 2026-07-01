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Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Sexueller Missbrauch eines Kindes: Öffentlichkeitsfahndung mit Foto

Krefeld / Goch (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichts Kleve fahndet die Polizei Krefeld nach einem Verdächtigen, der am 13. Juni 2026 in Goch ein Mädchen unsittlich berührt haben soll.

Die Fotos dazu finden Sie im Fahndungsportal NRW: https://polizei.nrw/fahndung/208336

Hinweise bitte an die Polizei über hinweise.krefeld@polizei.nrw.de oder über 02151-6340.

(185)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle: 02151 634 1111 oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0 E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de https://krefeld.polizei.nrw/ Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve
Pressestelle Polizei Kleve
Telefon: 02821 504 1111
E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de
https://kleve.polizei.nrw/

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell

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