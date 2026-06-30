Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - 1. Folgemeldung nach Verkehrsunfall: 22-jährige Niederländerin schwerverletzt

Emmerich-Elten (ots)

Am Dienstag (30. Juni 2026) kam es gegen 12:45 Uhr am Spyker Weg in Emmerich zu einem Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kam dabei ein Pkw, der in Fahrtrichtung Emmerich-Elten (B8) unterwegs war, nach rechts von der Straße ab und in der angrenzenden Böschung zum Stillstand. Im Pkw hatten sich zum Unfallzeitpunkt drei Personen befunden. Eine 22-jährige Frau aus den Niederlanden (Spijk), die als Beifahrerin im Pkw saß, wurde bei dem Unfall schwerverletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Der 23-jährige Fahrer (ebenfalls aus den Niederlanden, Spijk) und ein Kleinkind wurden leicht verletzt. Beide wurden aber dennoch ins Krankenhaus verbracht. Aufgrund des Verdachts auf Alkoholeinfluss, wurde beim Fahrer ein Atemalkoholtest durchgeführt, der positiv ausfiel. An der Unfallörtlichkeit, die bis in die frühen Abendstunden gesperrt war, wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve eingesetzt. Der Pkw wurde sichergestellt und die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (pp)

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