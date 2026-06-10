Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Kellerbrand in Mainz-Hechtsheim

Mainz (ots)

Am späten Dienstag Abend wurde die Feuerwehr Mainz um 23:00 Uhr zu einem Kellerbrand in die Straße "Am Rödelstück" nach Mainz-Hechtsheim alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle Bewohner das Anwesen selbstständig verlassen, sodass keine Personen mehr im Gebäude waren. Aus dem Kellerbereich drang Rauch, weshalb umgehend die Brandbekämpfung durch die ersteintreffende Feuerwehr Mainz-Hechtsheim unter Atemschutz eingeleitet wurde.

Zwei Trupps gingen mit Pressluftatmern und jeweils einem C-Rohr zur Brandbekämpfung vor. Das Feuer konnte dadurch zügig unter Kontrolle gebracht und anschließend vollständig abgelöscht werden.

Im Anschluss an die Löschmaßnahmen waren umfangreiche Lüftungsmaßnahmen erforderlich, um das Gebäude von Rauch und Brandgasen zu befreien.

Die im Keller befindliche Wohnung wurde durch den Brand sowie die Rauch- und Rußbeaufschlagung erheblich beschädigt und ist derzeit unbewohnbar.

Im Einsatz waren neben 28 Angehörigen der der Feuerwehr Mainz (Berufs- und Freiwillige Feuerwehr MZ-Hechtsheim) auch der Rettungsdienst mit 2 Fahrzeugen sowie die Polizei mit einem Streifenwagen und dem Kriminaldauerdienst.

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