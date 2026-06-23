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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Infomobil des LKA, Einbrüche

Aalen (ots)

Alfdorf: Infomobil des Landeskriminalamts BW zum Thema Einbruchschutz

Am Dienstag, 30.06.2026 ist das Informationsmobil des LKA Baden-Württemberg in Alfdorf in der Obere Schloßstraße 69 am Parkplatz der Alten Halle. Von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr informiert dort die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis fachlich fundiert und kostenlos über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2025, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind. Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn.

Schorndorf/Oberberken: Einbruch in Wasserwerk

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Freitag, 19.06. bis Dienstag, 23.06. Zugang zu einem umzäunten Gelände des Wasserwerks in Oberberken an der L1147 verschafft. Von dort entwendeten die unbekannten Täter mehrere Dachrinnen und Regenrohre aus Kupfer. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

Waiblingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 7:50 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe die Eingangstüre einer Minigolfanlage in der Straße An der Talaue aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, brachten die Einbrecher die Holztüre zu einem angrenzenden Schuppen auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen, aber Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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