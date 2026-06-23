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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Fahrzeugbrand - Unfallflucht

Aalen (ots)

Weinstadt-Großheppach: Einbruch

Am Montag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 22:20 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Wohnung in der Grunbacher Straße ein und entwendete aus dieser eine geringe Bargeldsumme. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Remshalden: Fahrzeugbrand

Am Montagabend gegen 20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Rettungswagens die B29 in Fahrtrichtung Aalen. Kurz vor der Ausfahrt Geradstetten meldete das Fahrzeug einen Getriebeschaden und die Fahrerin bemerkte, dass das Auto qualmt und stellte den Pkw am Standstreifen ab. Wenige Minuten später stand der Rettungswagen bereits im Vollbrand. Die Feuerwehr kam mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Der entstandene Schaden wird auf 350.000 Euro geschätzt, verletzt wurde niemand. Die Bundesstraße musste aufgrund der Löscharbeiten und der nachfolgenden Reinigungsarbeiten in Fahrtrichtung Aalen für ca. drei Stunden gesperrt werden

Plüderhausen: Versuchter Einbruch

Zwischen Samstagmittag und Montagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe in eine Firma in der Straße Im Rank ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings hinterließen die Einbrecher Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Backnang: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Montagabend gegen 19:05 Uhr war ein 14-jähriger Junge zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs, als mit ihm ein unbekannter E-Scooter Fahrer kollidierte. Dieser kam von hinten und wollte am 14-Jährigen vorbeifahren. Aufgrund des Zusammenstoßes stürzte der Junge und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Lenker des E-Scooters entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07191 9090.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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