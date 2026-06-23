Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und ausgebrannter Wohnwagen

Aalen (ots)

Aalen-Arlesberg: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag fuhr um kurz vor 18 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Seat von Arlesberg nach Hülen. Dabei geriet sie auf dem Gemeindeverbindungsweg zu weit nach links und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen, der von einer 67-Jährigen gelenkt wurde. Beide Frauen verletzten sich schwer, sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 20000 Euro geschätzt.

Aalen-Unterkochen: Unfallflucht

Im Bereich einer Engstelle der Straße Vorderer Kirchberg hielt am Samstag gegen 19 Uhr eine 45-Jährige mit ihrem Hyundai wegen Gegenverkehr an. Der Entgegenkommende streifte den Hyundai mit dem Aussenspiegel. Der Fahrer setzte danach seine Fahrt einfach fort. Hinweise auf diesen werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Ellwangen: Fahrraddiebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen vergangenen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 18:30 Uhr ein mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec, das in einem Garten in der Peutingerstraße abgestellt war. Bei dem ca. ein Jahr alten Fahrrad, im Wert von rund 3.800 Euro, handelt es sich um ein Cube Stereo Hybrid 140 HPC Pro in der Farbe frostwhite/grau. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Pedelecs nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

Am Montag gegen 12.50 Uhr befuhr eine 46-jährige Mazda-Lenkerin die Werrenwiesenstraße in Fahrtrichtung Buchhölzlesweg. An der Einmündung zum Schindelackerweg missachtete sie die Vorfahrt eines 25-jährigen Audi-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unbekannter E-Roller-Fahrer befuhr am Montag gegen 20:10 Uhr die Kappelgasse auf der linken Fahrbahnseite in Richtung Schmiedgasse. Ein 30-Jähriger und eine 29-Jährige, beide ebenfalls mit einem E-Roller unterwegs, bogen in die Kappelgasse ein. Der 30-Jährige musste kurz nach dem Abbiegevorgang eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision mit dem auf der falschen Seite entgegenkommenden E-Roller zu verhindern. Die dahinterfahrende 29-jährige Frau konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den 30-jährigen Mann auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Aalen: Brand von Wohnwagen

Am Montag gegen 20:55 Uhr wurde der Polizei ein brennender Wohnwagen auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Fackelbrückenstraße gemeldet. Der Wohnwagen geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defektes in Brand und brannte vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro.

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