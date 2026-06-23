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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Waiblingen: Autofahrer nach Unfall auf Tankstellengelände schwer verletzt

Aalen (ots)

Ein 83 Jahre alter Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 9:30 Uhr das Areal einer Tankstelle in der Alten Bundesstraße. Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache beschleunigte er den Pkw stark, touchierte zunächst einen BMW und prallte anschließend gegen den Dachpfeiler eines dortigen Gebäudes. Der Mercedes-Fahrer erlitt beim Unfall schwere Verletzungen, er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Durch umherfliegende Teile wurde ein weiterer Pkw beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf mindestens 50.000 Euro geschätzt, der Mercedes musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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