POL-AA: Waiblingen: Autofahrer nach Unfall auf Tankstellengelände schwer verletzt

Aalen (ots) - Aalen-Arlesberg: Unfall im Begegnungsverkehr Am Montag fuhr um kurz vor 18 Uhr eine 19-Jährige mit ihrem Seat von Arlesberg nach Hülen. Dabei geriet sie auf dem Gemeindeverbindungsweg zu weit nach links und stieß in der Folge mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammen, der von einer 67-Jährigen gelenkt wurde. Beide Frauen verletzten sich schwer, sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus ...

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